DEN HAAG - Vorige week verloor ADO Den Haag met 3-2 van FC Emmen. De basis voor dat verlies werd gelegd in een dramatische eerste helft. Tegen PEC Zwolle moeten de Hagenezen winnen om dat verlies enigszins wat weg te poetsen.

Mis niets van de wedstrijd via Radio West (89.3fm) of via dit liveblog.