Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Treffer Giovanni Troupée zorgt voor drie punten ADO en eerste nederlaag Jaap Stam Giovanni Troupée | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Door een doelpunt van rechtsback Giovanni Troupée heeft ADO Den Haag met 1-0 van PEC Zwolle gewonnen. In de laatste minuut voor rust wilde de verdediger een voorzet geven op de ingelopen Tomáš Necid. Hij zag de bal echter over Zwolle-keeper Mickey van der Hart in het doel vliegen. De overwinning van ADO zorgde voor het eerste verlies van Jaap Stam als trainer van PEC Zwolle.

De eerste helft kon alleen Robert Zwinkels zich onderscheiden bij ADO Den Haag. De keeper redde één keer zeer knap op een schot van drie meter afstand. Daarnaast maakte hij twee kopballen van PEC onschadelijk. ADO zette er weinig tegenover. De ploeg van Fons Groenendijk schoot de eerste helft geen één keer op doel. De eerste helft was saai en de brilstand leek op het scorebord te blijven staan tot aan de rust. Daar dacht rechtsback Giovanni Troupée anders over. De verdediger wilde een voorzet op Tomáš Necid geven, maar zag zijn bal in het doel vliegen.

Na rust De eerste twintig minuten na rust kabbelde het spel rustig voort. Beide ploegen hadden enkele kansjes, maar echt gevaarlijk werd het niet. In de 65ste minuut kon Necid uithalen, maar zag Zwolle-keeper Mickey van der Hart in de weg liggen. Na zeventig minuten moest doelpuntenmaker Troupée noodgedwongen naar de kant. De verdediger kampte met een knieblessure en werd vervangen door Dion Malone.

Rode kaart Tien minuten voor tijd moest Zwolle met tien man verder. Na een opstootje met Sheraldo Becker kreeg Younes Namli zijn tweede gele kaart. ADO voetbalde de wedstrijd daarna professioneel uit.



Scoreverloop ADO Den Haag - PEC Zwolle: 1-0 (1-0)

1-0 Troupée

Opstelling ADO Den Haag : Zwinkels, Troupée ('70 Malone), Beugelsdijk, Kanon, Meijers, Bakker, Immers, El Khayati, Goossens ('88 Pinas), Becker, Necid ('82 Falkenburg) Opstelling PEC Zwolle: Van der Hart, Hamers, Van Polen, Lam, Ehizibue, Namli, Bouy, Clement, Van Crooy ('73 Dekker), Thy, Elbers ('68 Leemans) Scheidsrechter: Kooij

Gele kaarten: Ehizibue, Namli (PEC Zwolle)

Rode kaarten: Namli (twee keer geel)