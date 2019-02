Deel dit artikel:













IN BEELD: Natuur ontwaakt uit de winterslaap Foto: Jolanda Bakker Foto: Ab Donker Foto: Bert Houdijk Foto: Joost Mooij Foto: Liesbeth Rijsdijk Foto: Theo Westra Foto: Jolanda Bakker Foto: Jolanda Bakker

REGIO - Na een paar zachte en zonnige dagen is het vroege lenteweer meteen terug te zien in de natuur. De eerste krokussen en andere voorjaarsbloemen zijn al in bloei gekomen en de eerste lammetjes lopen in de wei. Het levert mooie plaatjes op.

Vrijdag werd het maar liefst 15 graden en ook komende dagen worden hoge temperaturen voor de tijd van het jaar verwacht. Het actuele weerbericht is hier te vinden.