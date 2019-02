Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Menno naar finale The Voice, Quido valt af Quido van de Graaf uit Den Haag (links) en Menno Aben uit Alphen aan den Rijn (Rechts) | Foto: RTL

ALPHEN AAN DEN RIJN - Menno Aben uit Alphen aan den Rijn is door naar de finale van The voice of Holland. De 18-jarige zanger strijdt volgende week met Dennis, Navarone en Patricia om de winst in de talentenjacht van RTL4. Hagenaar Quido van de Graaf haalde de finale niet.

Menno trapte de avond af met 'I don't want to miss a thing' van de Amerikaanse band Aerosmith. De coaches waren lovend en Ali B. noemde het zelfs zijn beste optreden tot nu toe.



Als tweede nummer zong Menno 'The story of my life' van One Direction. Op de achtergrond werden foto's van hem geprojecteerd om zo het verhaal van zijn leven te vertellen. Het publiek was onder de indruk en beloonde Menno met een plaats in de finale.

Quido naar huis Als tweede nummer zong Menno 'The story of my life' van One Direction. Op de achtergrond werden foto's van hem geprojecteerd om zo het verhaal van zijn leven te vertellen. Het publiek was onder de indruk en beloonde Menno met een plaats in de finale. Eerder op de avond viel Hagenaar Quido van de Graaf (27) als eerste van de zes halvefinalisten af. Hij zong het nummer 'Uit mijn bol' van André Hazes. Hoewel de studio en met name coach Lil' Kleine letterlijk uit hun bol gingen, kreeg Quido de minste stemmen van het publiek en moest hij met de finale in zicht naar huis.