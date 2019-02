D66 stapt uit coalitiegesprekken Rijswijk

RIJSWIJK - D66 doet niet langer mee aan de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Rijswijk. Dat heeft D66-fractievoorzitter Constantijn Dolmans vrijdagavond aan de fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk laten weten. De gesprekken over een nieuw gemeentebestuur worden gevoerd nadat de VVD begin deze maand uit de huidige coalitie stapte.

D66’er Dolmans heeft geen vertrouwen in een coalitie met Beter voor Rijswijk, VVD en CDA. Volgens de sociaal-liberalen is er in de eerste gesprekken niet ingegaan op de pijnpunten van D66 en de wens om ook andere partijen, zoals WIJ. Rijswijk, bij de coalitievorming te betrekken. Fractievoorzitter Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk had D66 vrijdag een ultimatum gesteld om te besluiten om verder in gesprek te gaan, maar Dolmans voelde daar niets voor.

Beter voor Rijswijk is met vijf zetels de grootste partij in de gemeenteraad, sinds de verkiezingen van 2018. De grootste partij heeft de leiding in de verkennende gesprekken voor een nieuw gemeentebestuur. De eerste gesprekken zijn op dinsdag 5 en woensdag 6 februari gevoerd.



Mogelijke coalities

Om een nieuwe coalitie te vormen, moet Beter voor Rijswijk minimaal drie andere partijen bereid vinden aan de coalitie deel te nemen. De meest voor de hand liggende optie was een coalitie van Beter voor Rijswijk, VVD, D66 en CDA. Zij hebben samen een nipte meerderheid van 16 zetels (van de 31 in totaal). Nu deze coalitie niet lijkt te slagen, moet Beter voor Rijswijk op zoek naar andere coalitiepartners.

Er is ook een mogelijkheid dat de huidige coalitie van GroenLinks, D66 en WIJ. Rijswijk verder gaat, maar dat een nieuwe partner wordt gezocht voor de vrijgekomen plaats van de VVD. De drie partijen hebben gezamenlijk 12 zetels. Als bijvoorbeeld CDA en PvdA aanhaken, dan rust deze coalitie op een meerderheid in de gemeenteraad van 17 zetels. Als de PvdA niet mee wil doen, dan zijn GemeenteBelangen Rijswijk of RijswijksBelang ook nog opties.



Optimistisch

Bentvelzen vindt het niet ondenkbaar dat er alsnog een coalitie komt waar Beter voor Rijswijk onderdeel van uitmaakt. ‘Ik ben nog steeds heel optimistisch. We kunnen met de lokale partijen nog veel kanten op en alle partijen die mee willen praten zijn morgen van harte welkom, dus we zullen zien wie er aansluiten in het belang van de stad’, aldus Bentvelzen vrijdagavond.

De fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk gaat zaterdagochtend verder met de verkennende gesprekken.