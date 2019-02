Deel dit artikel:













Grote brand in bedrijfspand Stolwijk Foto: AS Media

STOLWIJK - In een fabriekspand aan de Nijverheidsweg in Stolwijk heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. De loods is daarbij grotendeels verwoest. Volgens de brandweer was het vuur 'lastig te blussen'.

De rook die vrijkwam trok over Stolwijk. Inwoners kregen daarom het advies om ramen en deuren dicht te houden. Vanwege de bluswerkzaamheden was ook de naastgelegen N207 een tijdje dicht. Het vermoeden bestaat dat er in het pand een asbestdak zit. 'Dat wordt nu onderzocht', zegt de woordvoerder van de brandweer. Volgens hem zijn de eventuele asbestdeeltjes niet verder gekomen dan het gebied waar de brandweer aan het werk is geweest. 'Al onze mensen en het materieel wordt schoongemaakt.'

'Water en zeep' Verder zijn er in grote delen van Stolwijk asresten neergedaald. 'Mensen kunnen dat zelf verwijderen', vertelt de woordvoerder. 'Tuinmeubelen kunnen gespoeld worden met water en zeep. En daarna ook vooral je handen wassen met water en zeep.'