Vrouw gewond bij steekpartij in Delft, twee aanhoudingen Foto: Regio15

DELFT - Op de Papsouwselaan in Delft is zaterdagochtend een 49-jarige vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gebeurde dat rond 7.45 uur. Agenten hebben twee mannen aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Over de aanleiding van het steekincident is nog niets bekend. 'We roepen getuigen in ieder geval op om zich bij ons te melden', laat een woordvoerder van de politie weten. Rechercheurs doen op dit moment onderzoek op de Papsouwselaan in Delft.