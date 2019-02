Eigenaar timmerfabriek Stolwijk ontdekt zelf brand: 'Dit is dramatisch'

STOLWIJK - De eigenaar van timmerfabriek André Suijker heeft zaterdagochtend vroeg zelf de brand ontdekt in zijn loods in Stolwijk. Tegen Omroep West zegt hij dat hij afkwam op een inbraakalarm. Dat bleek te zijn afgegaan door de rook.Toen eigenaar André Suijker aankwam zag hij de brand en belde de brandweer.

Volgens hem is de brand 'dramatisch' voor zijn bedrijf en zijn drie personeelsleden. Hij heeft geen idee hoe groot de schade is, maar de loods is volledig uitgebrand. De komende dagen gaat de verzekering kijken hoe groot de schade is.

André Suijker weet nog niet of hij zijn bedrijf tijdelijk op een andere locatie kan voortzetten. Zaterdagochtend was dat nog te vroeg om over na te denken. De timmerfabriek is al 40 jaar gevestigd in Stolwijk. André Suijker heeft het bedrijf in 2010 overgenomen.

Geen asbest





Er is geen asbest aangetroffen in het omliggende gebied. Er zijn volgens de brandweer wel asresten. Asbest is alleen bij de loods aangetroffen.







