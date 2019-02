Prachtige lentedag in februari

REGIO - Het wordt zaterdag een prachtige dag met een temperatuur die normaal in de lente voorkomt. Volgens MeteoGroup wordt het 10 graden aan zee en zeker 12 graden meer landinwaarts. De zon schijnt volop, soms drijft een dun plukje sluierbewolking voorbij of zijn een paar vliegtuigstrepen te zien.

Nu de temperaturen lenteachtige waarden aannemen, worden de eerste vlinders wakker uit hun winterslaap. Volgens de Vlinderstichting zijn vooral de citroenvlinder, dagpauwoog en kleine vos al actief. Ze halen nectar uit winterbloeiers als viburnum ('sneeuwbal'), krokussen en sneeuwklokjes.

Door een soort 'antivries' in hun lijf kunnen de meeste vlinders goed tegen vrieskou. Mocht het na deze relatief warme periode toch weer kouder worden, dan gaan de vlinders terug in de winter-ruststand en wachten ze tot de kou voorbij is.



Supermaan

Dinsdagavond is er een zogenaamde supermaan te zien. De volle maan lijkt dan veel groter dan normaal. Ook is het maanlicht feller dan bij een gebruikelijke volle maan.

Volgens weerbureau Weeronline komt dit doordat het hemellichaam dichter bij de aarde staat dan een gemiddelde volle maan. De afstand tussen de maan en de aarde verandert gedurende het jaar.

Dat komt doordat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische baan om de aarde heeft. Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 kilometer. Bij een supermaan staat de maan 'maar' 357.000 kilometer van ons vandaan.

De supermaan lijkt het grootst aan het begin van de avond, wanneer de zon net onder is. Er is een redelijke kans dat de maan te zien is, want er zijn dinsdag opklaringen en wolkenvelden, aldus Weeronline.

