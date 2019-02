Lekkage na diefstal 96 meter lood, kerk hoopt op snelle reparatie

RIJSWIJK - De Rijswijkse H. Benedictus en Bernadettekerk hoopt zo snel mogelijk weer een gerepareerd dak te hebben. De kerk kreeg eerder deze week te maken met lekkage, nadat er zo'n honderd meter lood van het dak werd gestolen. Geschatte schade: 10.000 euro.

'Het moet in de nacht van maandag op dinsdag zijn gebeurd', zegt Paul Schott van parochiefederatie Vlietstreek. 'We hebben daarna aangifte gedaan bij de politie en ook de verzekering ingelicht.' Grote problemen heeft de kerk aan de Sir Winston Churchilllaan op dit moment nog niet. 'Maar als het eventueel heel hard gaat regenen, dan kan het met name in het kantoorgedeelte gaan lekken.'

Het parochiebestuur bekijkt ondertussen of de reparatie met een ander soort materiaal gedaan kan worden, om te voorkomen dat looddieven weer toeslaan. 'Er zijn tegenwoordig vervangende middelen, die prima schijnen te werken', aldus Schott. 'Dus dat wordt nu onderzocht.'