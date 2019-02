Deel dit artikel:













Mannen met vuurwapen gearresteerd in Haagse binnenstad Archieffoto

DEN HAAG - Drie mannen zijn in het centrum van Den Haag aangehouden, omdat een van hen een vuurwapen bij zich had. De verdachten, een Hagenaar en twee Rotterdammers, werden in de nacht van vrijdag op zaterdag gearresteerd op het Spui.

De politie werd vrijdagavond laat gebeld, toen iemand dacht een vuurwapen te zien bij de drie mannen. Niet veel later konden agenten de verdachten aanhouden en controleren. Een van hen bleek inderdaad een vuurwapen bij zich te hebben. Het drietal zit nog steeds vast en wordt verhoord.