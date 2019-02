Bobbie: 'Ik heb mijn moeder verteld dat ik niet dood ben'

DEN HAAG - 'Verschrikkelijk nieuws was het, niet voor mij maar voor mijn familie, vrienden en fans.' Dat zegt de Haagse acteur Gert-Jan van den Ende van Ernst, Bobbie en de rest tegen Omroep West in een reactie op een Facebookbericht dat hij zou zijn overleden.

Op de Facebookpagina van Fox Kids and Jetix was vrijdag een bericht geplaatst dat Bobbie zou zijn overleden. Het bericht is verwijderd en de redacteur is ontslagen. Gert-Jan van den Ende weet nog niet of hij actie zal ondernemen tegen Fox Kids of de medewerker. 'Maandag ben ik op kantoor en dan zal ik het er nog eens over hebben.'

Het is een rare grap, van iemand die totaal niet beseft wat voor impact zo'n bericht heeft, zegt Van den Ende. 'Zelfs de thuiszorg van mijn bejaarde moeder belde om te informeren hoe het nu met haar verder moet. Gelukkig heeft mijn moeder het nieuws niet meegekregen. Ik heb haar zaterdagochtend zelf van het nep-nieuws verteld.'



Telefoon roodgloeiend

'Dit bericht had heel veel impact op vooral mijn omgeving. Mijn telefoon stond vrijdagavond niet stil en er werd flink wat geappt. Ik zat vrijdagavond gezellig met vrienden te eten en mijn telefoon stond op stil, maar hij bleef maar trillen. Op een gegeven moment dacht ik: wat is er aan de hand en ik nam de telefoon maar op. Een vriend vertelde wat er op Facebook stond.'