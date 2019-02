'Rechter had zich terug moeten trekken uit zedenzaak'

DEN HAAG - De Haagse rechter Jan Wolter Wabeke had zich terug moeten trekken vanwege zijn rol in een vermeende zedenzaak. Hij zou privécontact hebben gehad met een van de mogelijke verdachten in deze zaak. Dat is de mening van hoogleraar Theo de Roos in het radioprogramma Argos.

Het gaat om een zaak van een 15-jarig meisje. Ze deed aangifte van seksueel misbruik door haar vader en andere mannen in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en in een café in Den Haag. Ze zegt dat ze door de verkrachtingen zwanger is geraakt en dat het kindje in de Scheveningse bosjes is begraven. De details die ze vertelt zijn gruwelijk en zijn moeilijk te geloven. Het Openbaar Ministerie besluit daarom het onderzoek stop te zetten.

Haar moeder wilde via een zogenoemde artikel 12-procedure het Openbaar Ministerie dwingen de zaak verder te onderzoeken en tot vervolging over te gaan. Het gerechtshof wees deze procedure in 2015 af. Wabeke was toen voorzitter. Het radioprogramma Argos beschikt over een foto waarop Wabeke te zien is met een oud-topambtenaar van Justitie, die mogelijk verdachte is in deze zaak. Volgens hoogleraar De Roos had Wabeke zich daarom moeten verschonen (moeten afzien) vanwege privécontact.