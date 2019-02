Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw (69) ernstig gewond tijdens mishandeling, 61-jarige man opgepakt In de Pijnacker Hordijkstraat werd een vrouw mishandeld | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een 69-jarige vrouw is zaterdagochtend zwaar mishandeld in de Pijnacker Hordijkstraat in Den Haag. In dezelfde straat werd een 61-jarige Hagenaar aangehouden. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie.

Rond 11.30 uur ontstond er in de Pijnacker Hordijkstraat ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer. De politie vermoedt dat het slachtoffer met een hard voorwerp op haar hoofd werd geslagen, waarbij ze ernstige verwondingen opliep. Omstanders wisten de verdachte in bedwang te houden tot de politie kwam. De 61-jarige verdachte is aangehouden op verdenking van zware mishandeling en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De recherche doet onderzoek naar de toedracht van de mishandeling.