Zuidhollandse Vliegclub teleurgesteld: zweefvliegen vanaf Valkenburg mag echt niet meer

VALKENBURG - De zweefvliegers van de Zuidhollandse Vliegclub moeten nu echt weg van vliegbasis Valkenburg. Vanwege de woningbouwplannen op het voormalige vliegveld mag er al vijf jaar niet meer gevlogen worden, maar tot nog toe hadden de leden van de club de hoop dat er toch plek voor ze zou zijn. Die hoop lijkt definitief vervlogen, want het Rijksvastgoedbedrijf, beheerder van het terrein, wil van de vliegclub af.

Het Rijksvastgoedbedrijf vreest dat de vliegtuigjes van invloed kunnen zijn op de waarde van de woningen die in de toekomst gebouwd gaan worden, zo heeft de club vernomen. De woningbouw moet aan de Katwijkse kant van de voormalige vliegbasis komen, tussen de oude verkeerstoren, de theaterhangar en de N206. Maar aan de Wassenaarse kant blijft het groen en daar is volgens de club best ruimte.

'Wij hebben eigenlijk maar twee velden van 150 bij 200 meter nodig', vertelt Petra Stolk, secretaris van de vliegclub. 'Met daartussen een soort karrenspoor voor de lier waarmee we de vliegtuigjes omhoog trekken, dus 200 bij 800 meter is al genoeg.'



Wel drones

Wat de clubleden steekt is dat er op Valkenburg wel ruimte wordt gemaakt voor een testcentrum voor drones. 'Dat wordt 500 bij 500 meter. Daar passen we niet in, maar we hadden wel gehoopt dat we er toch bij konden aansluiten', aldus Stolk.

De leiding van de vliegclub vreest voor het voortbestaan van de vereniging. 'Vooral jongere leden hebben toch hun bedenkingen als je ze vertelt dat ze nu anderhalf uur moeten rijden naar Terlet, bij Arnhem. Dan kiezen ze voor iets anders. Terwijl zweefvliegen de kraamkamer is voor de grote luchtvaart. Onze leden stromen door naar de luchtmacht of de KLM.'



Wassenaar

Toch is er nog een heel klein beetje hoop bij de clubleiding. Donderdag praat de gemeente Wassenaar over de invulling van de Wassenaarse kant van Valkenburg, misschien blijkt er dan toch nog iets mogelijk. De clubleden gaan in elk geval ruim duizend handtekeningen aanbieden aan de raad. Die zijn de afgelopen tijd opgehaald in een petitie.