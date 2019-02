VV Noordwijk verliest en ziet winnend Quick Boys dichterbij komen

DEN HAAG - Koploper in de derde divisie VV Noordwijk heeft met 3-2 verloren van Odin’59. Titelconcurrent Quick Boys won de lastige thuiswedstrijd tegen SteDoCO met 2-1. Het gat met Noordwijk is nu nog vijf punten.

Noordwijk kwam al snel achter door een strafschop van Thom de Vries. Die treffer werd voor rust nog ongedaan gemaakt door Sabir Acheffay,

Na rust kwam Odin sterk uit de startblokken. In de 54ste en 55ste minuut scoorde de ploeg uit Heemskerk. Dit was voldoende voor de overwinning. Een treffer van Tjeerd Westdijk vlak voor tijd was voor de statistieken.

Dennis Kaars

Jeffrey Ket maakte na een kwartier spelen de 1-0 voor Quick Boys. Die werd een kwartier later door SteDoCo ongedaan gemaakt. De 1-1 was tevens de ruststand.

Dennis Kaars besliste uiteindelijk de wedstrijd. Uit een voorzet van Cem Sahin scoorde de spits. Het was een verdiende overwinning van Quick Boys dat sterker was dan SteDoCo.

Scoreverloop Noordwijk - Odin '59: 1-3 (1-1)



0-1 De Vries

1-1 Acheffay

1-2 De Vries

1-3 Kleijbroek

2-3 Westdijk

1-0 Ket

1-1 Schröder

2-1 Kaars

2-1 (1-1)