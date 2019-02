Deel dit artikel:













Meerdere bekeuringen voor trouwstoet: 'Zelf in de hand hoe duur je feestje wordt' De bruidegom reed in een witte Lamborghini | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een trouwstoet heeft de politie zaterdagmiddag flink beziggehouden. Volgens wijkagenten van de Haagse wijk Bezuidenhout misdroegen de auto's zich behoorlijk in het verkeer. De stoet heeft daarom meerdere bekeuringen ontvangen van verschillende bureau's. Met name de bruidegom, die in een witte Lamborghini reed, werd heel wat keren op de bon geslingerd.

'Bellen, onnodig geluid veroorzaken, rood licht negeren, niet de rijbaan gebruiken, geen richting aangeven. Dat zijn de overtredingen die wij gehoord hebben, maar er zijn waarschijnlijk veel meer bekeuringen geschreven', zegt een van de wijkagenten. De trouwstoet werd op zowel de Schenkkade als op de Hofzichtlaan in Den Haag aan de kant gezet, maar uiteindelijk is er niemand aangehouden. Wel is de bruiloft waarschijnlijk duurder uitgevallen dan werd verwacht. 'Je hebt zelf in de hand hoe duur je feestje wordt', aldus de wijkagent. 'Gedraag je in het verkeer, voor anderen moet het ook veilig blijven.'

