Bernard Minderhoud (LPZH) voorgedragen als lijsttrekker Eerste Kamer

REGIO - Lijsttrekker Bernard Minderhoud (44) van Lokale Partijen Zuid-Holland is voorgedragen door de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) als lijsttrekker voor de partij bij de Eerste Kamerverkiezingen. De leden voor de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten.

De OSF is een platform van onafhankelijke, politieke partijen. Deze partijen werken landelijk samen in de OSF. Onder andere Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) is lid van de OSF.

Bernard Minderhoud is raadslid van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp en was in de afgelopen periode wethouder namens deze partij. LPZH is trots op de voordracht van Minderhoud als lijstrekker. 'Het toont aan dat wij als vrij jonge partij grote stappen hebben gezet in de afgelopen jaren', vertelt Ina Mantjes, bestuurslid van LPZH en fractievoorzitter van Gemeenteblangen Pijnacker-Nootdorp. 'Onze partij doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen en nu mogen wij ook de beoogd lijsttrekker voor de Eerste Kamer leveren.'



Nieuwe opvolger

Op dit moment wordt OSF in de Eerste Kamer vertegenwoordigd door Hendrik ten Hoeve. Na drie periodes vindt hij het tijd voor een opvolger.

LEES OOK: Dit zijn de lijsttrekkers van de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid Holland