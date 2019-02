Deel dit artikel:













Stand-upcomedian Jasper van der Veen wint Leids Cabaret Festival Jasper van der Veen en Vlamousse waren de winnaars van de avond. Foto: BNNVARA Leids Cabaret Festival

LEIDEN - Jasper van der Veen is de winnaar van het Leids Cabaret Festival. De stand-upcomedian won de Juryprijs en werd ook door het publiek in de Leidse Schouwburg uitgeroepen tot winnaar. Van der Veen nam het in de finale op tegen Senne Guns en Gavin Reijnders.

Dit jaar werd ook een nieuwe prijs uitgereikt: de Studentenjuryprijs. Die ging naar het cabaretduo Vlamousse dat gevormd wordt door Brigitte van Bakel en Maya van As. De Studentenjuryprijs werd uitgereikt door leden van de Leidse studentenverenigingen Minerva, Quintus, Augustinus en SSR-Leiden. De drie finalisten van deze 41e editie van het Leids Cabaret Festival gaan van maart tot en met begin juni met de Finalistentour langs ruim veertig theaters, waar zij hun finaleshows nogmaals spelen.