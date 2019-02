Deel dit artikel:













Hagenaar gepakt na speurwerk politiehond, man vast voor auto-inbraak Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 35-jarige man uit Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in het Noord-Hollandse Schagen. De verdachte werd door een politiehond opgespoord, nadat hij zou hebben ingebroken in één of meerdere auto's.

De politie werd rond 4.00 uur gebeld door een getuige die twee mannen bezig zag. Agenten zagen daarna een man uit Zutphen in een auto zitten die aan het opgegeven signalement voldeed. De tweede verdachte, de man uit Den Haag, had zich verstopt in de tuin van een huis. Daar werd hij door een politiehond ontdekt. Er wordt nog onderzocht of de verdachten daadwerkelijk hebben ingebroken en in hoeveel auto's dat is gebeurd.