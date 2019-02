Wilders voert campagne op Haagse Markt, VVD bezoekt Rotterdam The Hague Airport

DEN HAAG - Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen wordt er inmiddels druk campagne gevoerd. PVV-leider Geert Wilders bracht zaterdag om die reden een bezoek aan de Haagse Markt om te flyeren voor zijn partij.

'Wat is leuker om in Den Haag naar de Haagse Markt te gaan', zei Wilders tegen persbureau ANP. 'Eens een keer iets anders.' De PVV-leider vertelde dat hij vaak het verwijt krijgt naar PVV-gebieden te gaan, zoals Volendam of Spijkenisse. 'Je kan veel van deze wijk zeggen, maar dit is natuurlijk niet ons natuurlijke terrein. Dus het is ook een keer leuk om hier te zijn.'

VVD-lijsttrekker Floor Vermeulen en de Statenfractie van de VVD bezochten zaterdag Rotterdam The Hague Airport. In aanloop naar de verkiezingen heeft de partij in het verkiezingsprogramma opgenomen voorstander te zijn van groei van de luchthaven.



'Positief'

'Rotterdam The Hague Airport heeft meerdere vaste verbindingen naar belangrijke Europese bestemmingen', zei Floor Vermeulen. 'De VVD is positief over een beperkte groei. De belangen van omwonenden moeten daarbij worden meegewogen.' De VVD pleit ook voor betere bereikbaarheid van het vliegveld vanaf de grote treinstations.

D66 in Zuid-Holland reageerde overigens zaterdagmiddag tegen het idee te zijn om Rotterdam The Hague Airport te laten groeien. 'Geen extra lawaai, fijnstof en CO2-uitstoot', zei kandidaat-Statenlid Jeroen Heuvelink in een reactie op de VVD.

