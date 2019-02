ZZ Leiden krijgt Den Helder Suns moeilijk over de knie

ZZ Leiden-speler Worthy de Jong was belangrijk. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - Zorg en Zekerheid Leiden gaat freewheelend het seizoen door, maar zaterdag kregen de basketballers eindelijk weer eens te maken met een tegenstander die wat weerstand wist te bieden. Den Helder Suns maakte het de Leidse basketballers lange tijd lastig, maar ZZ Leiden pakte desondanks wel de volle buit: 57-68.

Het verschil bij rust was slechts zes punten. In het derde kwart leek ZZ Leiden van plan het duel te beslissen, liep het ook uit, maar aan het begin van het laatste kwart was het verschil met vier punten nog minder dan halverwege de wedstrijd.

Toch trok de ploeg van coach Rolf Franke de zege over de streep door punten van Maurice Watson, Sergio de Randamie en Worthy de Jong.