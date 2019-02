Quick verspeelt overwinning in slotminuten; einde aan reeks Westlandia

DEN HAAG - Quick heeft in de derde divisie verzaakt drie punten bij te schrijven. Tot de 89ste minuut stonden de Hagenaars tegen Dongen op een comfortabele 2-0 voorsprong. Er leek niets aan de hand, totdat het in de slotminuten toch nog mis ging. De Brabantse bezoekers wisten tweemaal te scoren en een punt mee naar huis te nemen: 2-2.

Quick kwam na een half uur spelen vrijwel uit het niets op voorsprong via Rachid Bouyaouzan. Zijn hoekschop draaide direct het doel van de verbouwereerde keeper van Dongen in. Twaalf minuten later viel ook de tweede Haagse goal. Kai van Hese schoot na een handsbal van een Dongen-verdediger vanaf de penaltystip raak: 2-0.

Het eerste kwartier na rust was voetballend niet al te sterk van Quick, maar Dongen profiteerde niet. Billenknijpen werd het toen Remon Koenen in de 89ste minuut voor de aansluitingstreffer tekende. De gelijkmaker viel ook nog, diep in de blessuretijd kroonde Glenn Kools zich tot de grote man bij Dongen. Zijn medespeler Roshendley Saez kreeg vlak voor die goal nog een rode kaart.



Einde aan zegereeks

Voor Westlandia kwam er zondag een einde aan de reeks van vijf zeges op rij. De Naaldwijkse ploeg wist pas vier minuten voor tijd op voorsprong te komen tegen OJC Rosmalen.

Een schot van Melvin Vissers werd in eerste instantie nog gepareerd door de goalie van OJC, maar in de rebound schoot Remon van Bochoven alsnog raak. Een paar minuten later viel echter nog de gelijkmaker: 1-1.

Scoreverloop Quick - Dongen 2-2 (2-0):



1-0 Bouyaouzan

2-0 Van Hese (strafschop)

2-1 Koenen

2-2 Kools