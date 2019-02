Vandalen vernielen tuinhuisjes: 'Van schuurtjes in de sloot tot leeggespoten brandblussers'

DELFT - Vandalen hebben een spoor van vernieling achtergelaten bij de meeste van de 78 tuinhuisjes op het tuincomplex Biesland in Delft. De eigenaren van volkstuintjes zijn enorm geschokt volgens voorzitter Harm Windmeijer. 'Tachtig procent van de tuinen heeft schade opgelopen', zegt Harm Windmeijer, voorzitter van de tuinvereniging ATV Levenslust.

De vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag huisgehouden. 'Van schuurtjes die in de sloot zijn geduwd tot brandblussers die zijn leeggespoten', zegt Windmeijer over de schade.

De eerste vroege tuinders die van de mooie lentedag wilden genieten, kwamen erachter dat er flink wat vernielingen zijn aangericht en bij huisjes is ingebroken. Daarop hebben zij de politie ingeschakeld.



Sporenonderzoek

'Indien er in uw huisje is ingebroken mag u het huisje pas betreden nadat dit door de politie op sporen is onderzocht', schreef het bestuur in een e-mail aan alle tuinders. De politie heeft het sporenonderzoek op het terrein inmiddels afgerond. Tuineigenaren met schade wordt opgeroepen om aangifte te doen. Van de vandalisten ontbreekt nog ieder spoor.