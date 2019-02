Deel dit artikel:













West Wekker: Spullen uit puin van explosie Jan van der Heijdenstraat gesorteerd De ravage in de Haagse Jan van der Heijdenstraat (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Goedemorgen! Vandaag wordt gestart met het doorzoeken van het puin van de drie huizen die zijn verwoest door de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. En in Delft zijn tuinhuisjes vernield door vandalisten.

Wat kun je vandaag verwachten?

In één klap waren de bewoners van drie huizen aan de Jan van der Heijdenstraat alles kwijt. Na een gasexplosie op zondag 27 januari was er niets meer van hun huis over. Ze mochten hun woningen niet meer in, maar nu alles gesloopt is wordt er toch gekeken of de bewoners wat spullen kunnen terugkrijgen.

We nemen vandaag een kijkje op het tuincomplex Biesland in Delft. In de nacht van zaterdag op zondag hebben vandalen een spoor van vernieling achtergelaten. Volgens de voorzitter heeft ongeveer tachtig procent van alle huisjes schade opgelopen.



Het weer : Opnieuw veel zon, maar in de loop van de dag verschijnen er steeds meer wolken aan de hemel. Het wordt 11 tot 13 graden. In de nacht naar dinsdag valt mogelijk wat regen. Dit moet je verder weten:

Het is feest bij de koninklijke familie. De zus van prinses Beatrix, prinses Christina, is 72 jaar oud geworden.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft de Belastingdienst op de vingers getikt over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag in 2014, meldt Trouw. Ze schrijft dat de Belastingdienst de belangen van de kinderen mee had moeten nemen in de besluitvorming. Doordat dat niet is gebeurd, heeft de fiscus in strijd gehandeld met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), volgens Kalverboer.

De koepelorganisatie voor Voortgezet Onderwijs (VO-raad) wil dat de overheid middelbare scholen in krimpregio's meer geld gaat geven. Dat zegt voorzitter van de raad Paul Rosenmöller in het AD.Meerdere scholen in Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg dreigen te verdwijnen omdat er te weinig leerlingen naartoe gaan. Hierdoor moeten kinderen vaak ver reizen om passend onderwijs te kunnen krijgen.

Fijne maandag!

