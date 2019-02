Deel dit artikel:













A4 tijdelijk dicht richting Rotterdam na meerdere ongelukken A4 dicht bij Ketheltunnel (Foto: Rijkswaterstaat)

REGIO - De A4 was zondagavond in de richting van Rotterdam tijdelijk afgesloten bij de Ketheltunnel. Volgens RTV Rijnmond had een stomdronken man meerdere ongelukken veroorzaakt.

Automobilisten moesten vanaf het Prins Clausplein omrijden via de A13 en de A20. Of er gewonden zijn gevallen bij de ongelukken is niet duidelijk. Eerder op de dag was de Ketheltunnel ook al afgesloten. Toen was er sprake van een storing, waardoor automobilisten ook moesten omrijden.