Gewonde vrouw moet ziekenhuis uit, maar heeft thuis geen bed: in no time spullen ingezameld

DEN HAAG - Agenten van politiebureau Overbosch in Den Haag zijn 'overdonderd' nadat mensen spullen aan hebben geboden voor een 69-jarige gewonde vrouw. Zij ligt in het ziekenhuis na een 'tragisch ongeluk'. Tijdens een gesprek tussen de politie en buren van de vrouw bleek dat ze zo weinig geld heeft dat ze thuis geen bed heeft staan. En dat terwijl de vrouw maandag ontslagen wordt uit het ziekenhuis.

Daarop deed de politie Overbosch een oproep op Facebook om spullen voor de vrouw bij elkaar te krijgen. 'Wij willen graag een bed met een net matras voor haar regelen, omdat zij thuis veel op bed moet liggen. Zelf hebben wij binnen het bureau geld ingezameld voor nieuw bedlinnen', schreef de politie zondag aan het einde van de middag in het bericht.

Binnen enkele uren kreeg de politie massaal spullen aangeboden voor de gewonde vrouw. 'We hebben vanavond een bed, kussens, bedlinnen, lampjes, kleding en andere zaken gekregen en bij het slachtoffer in haar huis gezet. Ze kon het niet helemaal bevatten dat dit voor haar gedaan werd', aldus de politie. 'Ze was enorm blij met alles wat we hebben gekregen voor haar. Iedereen die ons benaderd heeft enorm bedankt voor de gulle giften en de betrokkenheid.'

Naast de bij elkaar verzamelde spullen bekijkt de politie ook of de vrouw professionele hulp kan krijgen om haar verder te helpen.