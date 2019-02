Deel dit artikel:













En weer is het raak in Leidschendam-Voorburg, vijfde autobrand in acht dagen tijd De politie heeft de omgeving rond de uitgebrande auto in Voorburg afgezet I Foto: Regio15

VOORBURG - In de nacht van zondag op maandag is er weer een auto door brand verwoest in Voorburg. Dit keer ging het om een auto die geparkeerd was in de Prins Bernhardlaan.

Het vuur werd even voor 6.00 uur ontdekt. De politie heeft de omgeving afgezet met lint en ondezoekt hoe de brand kon ontstaan. Het is de laatste dagen vaak raak in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In de nacht van woensdag op donderdag vatten twee auto's vlam in de Savallelaan, dinsdagavond brandde een auto uit in de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam en maandagavond ging een politieauto op de Van Everdingenstraat in Voorburg verloren.