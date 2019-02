En weer is het raak in Leidschendam-Voorburg, zesde autobrand in acht dagen tijd

VOORBURG - In de nacht van zondag op maandag is er weer een auto door brand verwoest in Voorburg. Dit keer ging het om een auto die geparkeerd was in de Prins Bernhardlaan, vlakbij station Voorburg 't Loo. ' Het is vast een pyromaan die bezig is, maar je doet er geen moer aan,' zegt een bewoner.

Het vuur werd even voor 6.00 uur ontdekt. De politie heeft de omgeving afgezet met lint en onderzoekt hoe de brand kon ontstaan. 'Ik liet mijn hond uit en zag wel twee politiewagens, maar zag pas later dat die auto uitgebrand was. Ik ga nu wel beter opletten,' zegt een vrouw die even blijft kijken op de parkeerplaats.

Het is de laatste dagen vaak raak in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In de nacht van woensdag op donderdag vatten twee auto's vlam in de Savallelaan, zo'n twee kilometer verderop. Woensdagavond brandde een busje uit in de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam en de avond ervoor was het daar ook raak. Maandagavond ging een politieauto op de Van Everdingenstraat in Voorburg verloren.



Nachtwaker

'Het is wel verschrikkelijk. Dit is al de zoveelste auto,' zegt de hondenuitlaatster, 'we moeten een nachtwaker inhuren. Of alle mensen met een hond moeten extra opletten, dat ga ik ook doen.' De uitgebrande auto's zijn het gesprek van de dag. 'Je vraagt nergens om, het gebeurt je gewoon', reageert een bewoner. 'Het zijn vast gastjes die teveel hebben gezopen. Die hebben hier lol aan.'

De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen de autobranden in Leidschendam-Voorburg.