'We ontkomen niet aan camera's', maatregelen volkstuinencomplex na vandalisme

DELFT - Camera's plaatsen bij een volkstuinencomplex... Voorzitter Harm Windmeijer, van tuinvereniging ATV Levenslust in Delft, zou het eerlijk gezegd liever niet doen. Maar nadat vandalen afgelopen weekend een ravage aanrichtten op volkstuinencomplex Biesland overweegt hij dit soort preventieve maatregelen serieus.

'Ik vind privacy een groot goed', benadrukt Windmeijer. 'Maar ik denk dat we er niet aan ontkomen...' Liefst tachtig procent van leden heeft schade na het 'werk' van de vandalen. Ramen van tuinhuisjes zijn ingeslagen, brandblussers zijn leeggespoten, bomen zijn omgezaagd, gaas is doorgeknipt en sommige schuurtjes zijn zelfs in de sloot gekieperd.

'De deur van mijn tuinhuisje was netjes op slot, maar binnen was het een ravage... Niet normaal', vertelt een van de leden van ATV Levenslust. 'Ik ging kijken nadat ik zondagochtend werd gebeld met de boodschap dat er ingebroken was op het complex. Er lag koffie, ze hadden overval zeep gespoten... Niet normaal. Puur vandalisme. En ze hebben mijn mooie accuboormachine meegenomen.'



Sieraad

Voorzitter Windmeijer spreekt van 'een grote schok voor de gemeenschap'. 'Deze mensen beoefenen hier hun hobby. Hun tuinhuisje is hun sieraad, dat koesteren ze. Het lijkt een doelgerichte actie, maar wij hebben geen vijanden. Wij zijn een vredelievend volkje.'