Een jaar na de verdwijning en het overlijden van Orlando Boldewijn Orlando Boldewijn | Foto: ANP

DEN HAAG - Het is maandag een jaar geleden dat de 17-jarige Orlando Boldewijn na een afspraak in Den Haag niet meer thuiskomt. Het lichaam van de Rotterdammer wordt een week later gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg. De maanden erna wordt er een verdachte opgepakt. Een jaar later is de doodsoorzaak nog altijd niet bekend.

Geschreven door Tim Toet

Redacteur online en social media

Werkt het digitale beeldverhaal niet goed op je mobiel? Gebruik deze link in je browser op je mobiel of tablet: https://verhalen.omroepwest.nl/orlando-boldewijn#179471