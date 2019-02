Dinsdag 19 februari in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 19 februari ziet u de volgende zaken:

- Twee mannen werken samen om spijkerbroeken te stelen bij een kledingwinkel in Den Haag. Eén van hen wordt nog gezocht.

- Domino's Pizza aan de Oude Haagweg in Den Haag is overvallen. De overvaller is gefilmd.

- Bij Albert Heijn in Zoetermeer werken twee mannen samen om een aantal dure flessen champagne te stelen.

- Een 16-jarig meisje is seksueel misbruikt in een afgelegen gebied tussen Nieuwerkerk en Capelle a/d IJssel. Er zijn flink wat aanknopingspunten om de dader te vinden.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.