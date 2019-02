Deel dit artikel:













'Haagse ex-crimineel Nico van Empel overleden' Ex-crimineel Nico van Empel. | Foto: Facebook/Nico van Empel

DEN HAAG - In Thailand is Nico van Empel overleden, dat melden verschillende media. Van Empel was een Haagse ex-crimineel die sinds enkele jaren met zijn gezin in Thailand woonde. Hij zou in de nacht van zondag op maandag zijn overleden op 68-jarige leeftijd.

In 2011 haalde Van Empel het nieuws toen hij voor een SBS-programma van Peter R. de Vries in het geheim een gesprek opnam met seriemoordenaar Koos H.. Van Empel ging toen in drie weken acht keer bij zijn jeugdvriend Koos op bezoek en nam met een verborgen camera gesprekken op. Daarin vertelde H. de gruwelijke details over de drie kindermoorden waar hij voor werd veroordeeld. Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink schreef het boek 'Haagse Penoze', waarin hij het levensverhaal van Van Empel beschrijft. In het boek is te lezen dat Van Empel opgroeide tussen de penoze en met zijn BV Whosa (We Hebben Overal Schijt Aan) hand- en spandiensten aan oplichters en moordenaars verleende. Nico van Empel laat in Thailand een gezin na.