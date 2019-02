Containers met puin doorzoeken na explosie: 'We doen het met respect'

DEN HAAG - Het puin uit de Haagse Jan van der Heijdenstraat wordt vanaf deze maandag doorzocht. Dat gebeurt in de hoop dat er spullen worden gevonden die van emotionele waarde zijn voor de bewoners van wie de huizen eind januari werden verwoest door een explosie.

'Het gaat om elf grote containers, helemaal vol puin en inboedel', vertelt directeur Hassan el Houari van stadsdeel Laak. 'Deze containers waren in opdracht van de gemeente ergens opgeslagen waar ze in veilige handen waren.' Voor het doorzoeken is een firma ingeschakeld die ervaring heeft met dit soort werk. 'Het sorteren zal heel zorgvuldig en met respect gebeuren', benadrukt El Houari.

De bewoners van de drie verwoeste huizen hebben lijsten gemaakt met spullen waarvan zij hopen dat die worden teruggevonden. 'Het zal een kunst zal zijn om iets van glaswerk terug te vinden. Die kans is minimaal', legt El Houari uit. 'De explosie was tenslotte een enorme klap.'



Spullen ophalen

De kans is groter om bijvoorbeeld een fotoalbum, sieraden of teddybeer terug te vinden, zegt El Houari. 'We gaan ons maximaal inspannen. Als we klaar zijn met het sorteren - ik hoop dat dit donderdag of vrijdag zal zijn - dan gaan we de mensen uitnodigen om hun spullen op te halen.'

