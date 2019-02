Zeiler Mark Slats na soloreis van 214 dagen binnengehaald in Scheveningse haven

DEN HAAG - De Wassenaarse zeiler Mark Slats wordt zaterdag feestelijk onthaald in de Scheveningse haven. Slats keert dan terug op Nederlandse bodem na de Golden Globe Race 2018, een soloreis van 214 dagen. De zeiler finishte ruim twee weken geleden als tweede, in het Franse Les Sables d'Olonne.

De Golden Globe Race is mede een uitdaging omdat er geen moderne communicatieapparatuur gebruikt mag worden, net als tijdens de eerste editie van de race, in 1968. Het motto van de race is dan ook: 'Sailing like it's 1968'.

Het was niet de eerste lange tocht van de solozeiler. Al in 2004 begon hij samen met zijn hond Sammy aan de tocht Oceans2Cross, waarbij hij in 205 dagen 27.000 zeemijlen aflegde. Soms geflankeerd door dolfijnen of een walvis, voeren ze onder meer langs Kaap de Goede Hoop, Kaap Leeuwin en Kaap Hoorn.



Wereldrecord

Maar Slats is niet alleen zeiler; ook als roeier heeft hij zich onderscheiden. In 2017 roeide hij in zijn eentje de zogeheten Talisker Whisky Atlantic Challenge: in een maand van de Canarische Eilanden naar Antigua, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. In deze race versloeg hij in zijn eentje alle andere soloboten en de concurrenten die met twee of zelfs drie man de race roeiden. Het betekende een wereldrecord.

Met zijn tochten zamelt Slats geld in. Eerder deed hij dat ten behoeve van projecten in ontwikkelingslanden en voor de strijd tegen kanker. Zaterdag is Mark Slats dus weer terug in Nederland. Maar als het aan hem ligt, vertrekt hij na niet al te lange tijd weer, vertelde hij in een interview met de organisatie van de Golden Globe Race.

Eén van de opties is een roeitocht over de Atlantische Oceaan, samen met zijn broer. 'Mijn belangrijkste doel is om anderen te inspireren en mijn motto blijft: Stop met dromen, dóe het...', aldus Slats.

