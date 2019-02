Flinke stijging aantal zonnepanelen in Zuid-Holland

REGIO - In Zuid-Holland is vorig jaar 49 procent meer zonnepanelen geplaatst dan het jaar ervoor. Netbeheerder Stedin spreekt van een nieuw record. 'Nu de economische crisis voorbij is, trekt het aantal aan. Dit is typisch een product dat je koopt als je meer geld op je bankrekening hebt', verklaart een woordvoerder van Stedin.

Ook de aantrekkende huizenmarkt speelt volgens hem een belangrijke rol. 'Mensen maken hun huis aantrekkelijker voordat ze het te koop zetten', zegt de woordvoerder. 'En het aantal nieuwbouwprojecten stijgt, die huizen worden worden ook steeds vaker met zonnepanelen opgeleverd.'

Vooral in Gouda is een flinke stijging te zien. Het vermogen dat werd opgewekt met zonnepanelen steeg daar met 69 procent ten opzichte van het jaar ervoor. 'Daar is heel veel nieuwbouw', verklaart de woordvoerder.



Landelijk gebied

In Den Haag groeide het vermogen met 38,9 procent. 'Dat is redelijk gemiddeld. Niet spectaculair, maar gewoon goed.' In steden groeide het vermogen minder hard dan in landelijke gebieden. Volgens de woordvoerder komt dat omdat er in landelijk gebied meer nieuwbouw is.