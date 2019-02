Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Voetgangersbrug bij Leids Transferium verdwijnt Voetgangersbrug Transferium Leiden | Foto: Unity.nu

LEIDEN - Het Transferium in Leiden bij de A44 gaat vanaf volgende maand dicht. En ook de witte voetgangersbrug bij de N206 Of je 'm nou mooi vindt of lelijk; de kans is in ieder geval groot dat je 'm kent: de voetgangersbrug over de A44 bij Leiden is in ieder geval beeldbepalend. Althans, tot eind maart, want dan wordt-ie weggehaald. De witte voetgangersbrug bij de N206 leidt naar het Transferium. Ook dat gaat verdwijnen, net als de vestiging van McDonald's ernaast.

De veranderingen hebben te maken met de aanleg van de RijnlandRoute, een nieuwe weg tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. De weg moet bijdragen aan een betere doorstroming van het verkeer rondom Leiden en Katwijk. Het Transferium wordt weggehaald omdat de aansluiting Leiden-West opnieuw wordt ingericht. De N206 wordt voor de werkzaamheden in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart afgesloten voor al het verkeer, meldt mediapartner Unity.nu. Het Transferium bij de aansluiting Leiden-West is vanaf zondag 17 maart niet meer in gebruik. Automobilisten en fietsers kunnen vanaf dat moment gebruikmaken van een nieuw parkeerterrein aan de Oude Rhijnhofweg in Oegstgeest. Daar is voor de liefhebber ook weer een nieuwe McDonald’s.

Nieuw Transferium Voor het nieuwe Transferium is ten zuiden van de Torenvlietbrug aan de Oude Rhijnhofweg in Oegstgeest een nieuwe locatie gevonden. Het nieuwe parkeerterrein heeft minder parkeerplaatsen voor auto’s dan het huidige terrein. Er worden minder auto's verwacht omdat het Transferium voorheen ook gebruikt werd door parkeerders van kantoren in de omgeving en bezoekers van de McDonald’s. Het restaurant heeft nu een aparte parkeerplaats. Op het nieuwe parkeerterrein komen meer fietsstalplaatsen dan op de huidige locatie. De fietskluizen komen echter niet terug. De bushalte bij het Transferium wordt verplaatst naar Bio Sciencepark West. Deze halte wordt op dezelfde wijze bediend met bussen als die bij het Transferium. LEES OOK: Kijken op het diepste punt van de Rijnlandroute: 'Een complete fabriek'