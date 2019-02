Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie pakt organisator illegaal pokertoernooi op in Wassenaar Poker (Foto: ANP)

WASSENAAR - De politie heeft een organisator van een illegaal pokertoernooi in Wassenaar opgepakt. De politie kon de 52-jarige man aanhouden in zijn woning aan de Van Bellesteynweg in Wassenaar na een anonieme tip.

De tipgever meldde dat er mogelijk illegale pokertoernooien werden georganiseerd in het pand. Na onderzoek had de politie voldoende aanleiding om zaterdagavond het pand binnen te vallen. In de woning vonden agenten pokertafels en spelmateriaal. Tijdens de inval waren er dertien mensen in de woning aanwezig. De bewoner kon worden opgepakt op verdenking van het overtreden van de wet op kansspelen.

Geld witwassen Volgens de politie wordt illegaal gokken vaak gebruikt door criminelen om geld wit te wassen. Ook is illegaal gokken oncontroleerbaar, waardoor de gokkers geen garantie hebben op een eerlijk spel. Daarnaast is er een hogere kans op gokverslaving vanwege het gebrek aan toezicht. LEES OOK: Wat gebeurde er in het opgerolde gokkantoor in Wassenaar en andere vragen?