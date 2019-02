Deel dit artikel:













Explosie Haagse Jan van der Heijdenstraat niet opzettelijk veroorzaakt De woningen aan de linkerkant worden dichtgetimmerd. | Foto: Rakesh Poeran

DEN HAAG - Er zijn geen aanwijzingen dat de verwoestende explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag opzettelijk is veroorzaakt. Dat meldt de politie maandagmiddag. De politie houdt er sterk rekening mee dat een gaslek de oorzaak is geweest.

Rechercheurs hebben de afgelopen weken uitgebreid onderzoek gedaan rondom de getroffen woningen. De politie heeft met een groot aantal mensen gesproken om een beeld te vormen wat er allemaal gebeurde op 27 januari, de dag van de explosie. De politie doet nog verder onderzoek om definitief vast te stellen of een gaslek de oorzaak is geweest van de verwoestende explosie.

Bij de explosie raakten negen mensen gewond. Ruim drie weken na de explosie ligt alleen Sharwin (28) nog in het ziekenhuis. Hij werd pas uren na de explosie onder het puin vandaan gehaald. Drie woningen werden volledig verwoest.

