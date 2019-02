Sloop woningen in Leidse volksbuurt na 10 jaar van start

LEIDEN - Na ongeveer 10 jaar plannen maken en praten gaat de Zeeheldenbuurt in Leiden nu toch echt op de schop. Nog voor de zomer wil woningbouwvereniging Portaal beginnen met het slopen van tientallen verouderde woningen in de volksbuurt. Daarvoor in de plaats komen sociale huurwoningen, maar ook een flink aantal woningen in de vrije sector.

Onder de rook van de Meelfabriek ligt de Zeeheldenbuurt. Van oorsprong een echte volkswijk, die helemaal omsingeld is door water. Hierdoor heeft de wijk altijd het karakter gehad van een dorpje in de stad. 'Het is een hele gemengde buurt', zegt Pieter Dool. Hij woont al sinds zijn elfde in de wijk en is zit nu als zestiger in de bewonerscommissie. 'We leven met elkaar mee en het is hier echt nog buren voor buren.'

De goedkope arbeiderswoningen uit de periode 1880 tot 1940 zijn nu hoognodig aan vernieuwing toe. Een groot deel van de woningen is al gerenoveerd, maar in totaal moeten er ook 80 woningen gesloopt worden. 'Daar komen 24 sociale huurwoningen en 40 huurwoningen in de vrije sector voor in de plaats', weet Jet Bicker Caarten van Woningcorporatie Portaal.

Niet doorschuiven





Doordat de bouwkosten gestegen zijn lukt het Portaal naar eigen zeggen niet om alle woningen te bouwen voor mensen met een krappe beurs. 'Het is best lastig om hier te bouwen in het kleine wijkje en als we alles sociale huur zouden maken dan wordt het financieel heel lastig.'

Maar zo was het niet afgesproken volgens de wijkvereniging. Want een aantal huurders rekenden erop door te kunnen schuiven. 'En nu blijkt dat je niet kan doorschuiven van de ene eengezinswoning naar de andere', zegt Annemarie Koopman van de wijkvereniging. 'En daar hebben we toch wel teleurgestelde reacties op gehad.' Koopman weet niet hoeveel mensen daadwerkelijk de dupe zijn. De woningcorporatie denkt dat ze op één hand te tellen zijn.

