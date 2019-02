Werkstraf voor bedreigen en zwartmaken Frits Wester

DEN HAAG - De politierechter veroordeelt de 51-jarige Remco J. uit Hillegom tot een werkstraf van 60 uur, waarvan twintig uur voorwaardelijk, vanwege bedreiging en zwartmaken van de Haagse journalist Frits Wester. Daarnaast zou de man Shell in Den Haag gedreigd hebben met een schietpartij tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Remco J. volgde Frits Wester al langer met vervelende mails, zo bleek tijdens de zitting. Die werden steeds persoonlijker van toon. Toen de verdachte maart vorig jaar aan Frits Wester een mail stuurde met de tekst 'U koos immers voor de dood', was de maat vol voor de RTL-redacteur. Hij deed aangifte tegen de Hillegommer vanwege bedreiging.

Remco J. zou Wester in mails aan andere journalisten, aan de Tweede Kamer en aan verschillende Haagse instanties ook zwartgemaakt hebben. Daarin werd Frits Wester afgeschilderd als een 'omgekochte' journalist, die zou werken voor een 'wereldwijde satanistische beweging.'



'Paar nachtjes slapen en dan gaat er geschoten worden'

Ook stuurde hij een medewerker van Shell in Den Haag vlak voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering een mail met de tekst 'Nog een paar nachtjes slapen en dan gaat er geschoten worden'. Hij zou kwaad zijn geweest dat hij er niet in mocht bij de aandeelhoudersvergadering.

Bij de politie ontkende de verdachte de bedreigingen aan het adres van Shell en Frits Wester niet. Ook gaf hij toe belastende mails over Wester rondgezonden te hebben.



Complottheorieën

Volgens de verdachte moesten zijn teksten opgevat worden als een waarschuwing. 'Mijnheer lijkt te geloven in complottheorieën', zei de politierechter maandag over de teksten van Remco J. aan journalist Frits Wester. De rechter sloot niet uit dat de man lijdt aan een psychische stoornis, maar daar is verder niets over bekend.

Naast de werkstraf van 60 uur legt de rechter aan J. ook nog een contactverbod op met Fits Wester. De officier van justitie eiste een werkstraf van 120 uur tegen de Hillegommer en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

LEES OOK: RTL-verslaggever Frits Wester redt hondje uit sloot Voorburg