De Navigator klaar voor reis naar Oegstgeest

OEGSTGEEST - De Navigator vertrekt morgenochtend vroeg vanuit Friesland naar Oegstgeest. De fietsbrug over de Oude Rijn moet de nieuwbouwwijken Oegstgeest aan de Rijn en 't Duyfrak in Valkenburg met elkaar gaan verbinden.

De brug is gemaakt bij het Friese bedrijf Solidd Steel Structures in Sumar in Friesland. De projectleider Erik van Dijk laat weten dat de brugdelen inmiddels op pontons zijn geplaatst. Morgenochtend om 06.00 uur vertrekt de brug via Amsterdam over het water richting Oegstgeest.

De Leidse architect van de brug, Syb van Breda, liet eerder al weten hoe bijzonder de brug volgens hem is. 'Het is een slanke, elegante draaibrug van staal, die horizontaal draait. De meest bruggen gaan verticaal open', aldus de architect.



Spannend momentje

Het is de bedoeling dat de brug woensdag om 18.00 uur aankomt in Oegstgeest. Daarvoor moet de brug eerst nog wel onder de A44 bij Leiden door. Dit is nog wel even een spannend momentje volgens Van Dijk.

De oplevering van De Navigator liep maanden vertraging op door het faillissement van het gecontracteerde staalbedrijf. Het is de bedoeling dat de brug in maart feestelijk wordt geopend.

