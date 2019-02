Deel dit artikel:













Brand in 2e Sweelinckstraat in Den Haag: bewoner met brandwonden naar ziekenhuis De brandweer in de 2e Sweelinckstraat in Den Haag (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - Bij een brand in de 2e Sweelinckstraat in Den Haag is een gewonde gevallen. Dat meldt de brandweer. De bewoner van het getroffen pand heeft brandwonden opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond in de keuken op de eerste etage van het pand. De brandweer had de vlammen snel onder controle. 'Maar de hele keuken was betrokken bij de brand', aldus een woordvoerder. Brandweermannen hebben een kat gered uit het pand. De dierenambulance ontfermt zich over het dier. Het is nog onduidelijk of de bewoners van de getroffen woning terug kunnen keren naar huis. De omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd, maar de bewoners mogen hun huis weer in.