Den Haag krijgt als eerste Nederlandse stad volledige 5G-dekking

DEN HAAG - Het gloednieuwe 5G-netwerk wordt in Den Haag in 2020 als eerste volledig uitgerold. Dat melden de gemeente Den Haag en provider T-Mobile Nederland. De provider start dit jaar nog met de uitrol van het snelle mobiele netwerk.

Naast hogere snelheden van het mobiele datanetwerk, biedt 5G ook de mogelijkheid veel meer apparaten gelijktijdig aan te sluiten op een netwerk. Zo kan een 5G-netwerk op heel veel verschillende manieren worden toegepast. 'Dit zijn bijvoorbeeld toepassingen die de bereikbaarheid van de stad verbeteren door het bieden van zeer lokale verkeers- en parkeerinformatie, op basis van een snelle en betrouwbare 5G-connectie', aldus Søren Abildgaard van T-Mobile Nederland.

Wethouder Saskia Bruines van Den Haag verwacht dat de komst van 5G de deuren voor veel Haagse inwoners en bedrijven opent. 'Dit is van belang voor het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in de stad. Door als eerste stad volledig over te zijn op 5G laat Den Haag zien koploper te zijn op dit gebied.'

LEES OOK: Scheveningen krijgt slimme lantaarnpalen