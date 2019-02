Handlanger van bedreiger Wilders blijft spoorloos

DEN HAAG - De medeverdachte van de Pakistaan Junaid I., die door het Openbaar Ministerie wordt beschuldigd van een voorgenomen aanslag op het leven van PVV-leider Geert Wilders, blijft vooralsnog spoorloos. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank.

Tijdens de zitting werd de 26-jarige Junaid I. aan de tand gevoeld over de identiteit van zijn vermeende handlanger. Maar het verhoor leverde weinig op. Volgens I. gaat het om een Indiër. Hij is zijn naam vergeten, zegt hij.

I. heeft in het politieonderzoek tot dusver geweigerd te zeggen wie het is, maar gaf aan dat bij de rechtbank te zullen doen. De gezochte man reisde vorig jaar augustus met I. per trein van Den Haag naar Amsterdam.



Doodsbedreiging via Facebook

I. zou op 27 augustus een filmpje op Facebook hebben gezet waarin hij in het Urdu, de nationale taal van Pakistan, een aanslag aankondigde op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer. Hij riep anderen op hem daarbij te steunen. Op 28 augustus werd hij opgepakt op het Centraal Station in Den Haag.

De man heeft verklaard dat hij niet naar Nederland is gekomen om Wilders iets aan te doen, maar om te demonstreren tegen de door de PVV-voorman uitgeschreven cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed. Deze competitie is later afgeblazen, tot vreugde van I.



'Een gepassioneerd vlogger'

De rechtbank wees een verzoek tot beëindiging van het voorarrest van I. af. Volgens zijn advocate valt er niets meer te onderzoeken. 'I. is ''een gepassioneerd vlogger'' die wil doorbreken in de entertainmentwereld', aldus de raadsvrouw. De impact van zijn woorden over Wilders op social media heeft hij ,,zwaar onderschat''.

Het OM onderzoekt momenteel nog wie I. precies is; er is weinig over hem bekend. Vorig jaar reisde hij vanuit Italië via Frankrijk naar Nederland.Op 13 mei is er een volgende zitting.