'Klasse hoe Tim Peters van Scheveningen met zijn rol als reserve om is gegaan'

DEN HAAG - Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder andere over: spits Tim Peters van Scheveningen en de overstap van Tommy Bekooij naar Quick Boys.

Willem, je was afgelopen zaterdag bij de wedstrijd tussen Scheveningen en Barendrecht. Was dit een eentonig duel?

'Scheveningen was heer en meester op het veld. Ze kwamen nauwelijks in de problemen tegen Barendrecht. Bij vlagen lieten ze echt goed voetbal zien. Dat was vooral goed te zien bij die 2-0. Dat was een doelpunt dat je normaal gesproken donderdagavond op de training ziet.'

Na afloop sprak je met Tim Peters. Waarom juist met hem?

'Ik was verbaasd dat hij niet speelde na de winterstop. Tim is een gozer die multifunctioneel is als aanvaller. Hij is 33 jaar oud en maakt nog steeds veel doelpunten, daarnaast heeft hij in het betaald voetbal gespeeld bij RKC, De Graafschap, RBC en FC Oss. Hij heeft dus echt een staat van dienst en kwam toch terecht op de reservebank bij Scheveningen.'

'Wat ik dan klasse vind is dat hij niet gaat mopperen en als ze hem nodig hebben dan staat hij er gewoon. Nu was Leroy Resodihardjo ziek en kwam er een plek vrij voor Tim. Hij speelde een prima wedstrijd en scoorde ook nog eens. Complimenten voor Tim en voor de trainer.'

'John Blok is een goede manager bij dit soort dingen goed. Dat Tim ernaast stond was een tactische beslissing. Alles bij elkaar vond ik dat reden genoeg om hem enkele vragen te stellen.'

'Met John Blok heb ik het ook over de situatie van Tim Peters gehad. Die zei dat als Tim niet speelt hij ook zijn bijdrage aan het team levert. Hij zorgt ervoor dat de jongens die wel spelen, aanwijzingen krijgen en hij helpt ze op andere manieren. Dus daar is hij ook belangrijk in de groep.'

Scheveningen doet het goed na de winterstop. Hoe schat jij de kansen op directe handhaving in?

'Ze zijn nog niet veilig, ook al doen ze het prima na de winterstop. Belangrijk is dat de nummer vijftien, zestien en zeventien van de selectie fit blijven. De spelers die daarna komen zijn niet goed genoeg voor het eerste, er valt een gat.'

'Makkelijk gaat die directe handhaving niet worden. Ze moeten er elke wedstrijd echt vol voor gaan. Tegen Barendrecht ging het van een leien dakje. Maar of dat kwam of Scheveningen zo goed was of Barendrecht zo slecht? Ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Maar punten halen geeft vertrouwen.'

'Direct degraderen zie ik niet gebeuren. De afstand tot de laatste plaats is groot genoeg. Maar de afstand tot de nacompetitieplekken nog lang niet.'

Dan degradatiekandidaat nummer één: VVSB. Tegen Katwijk boden ze redelijk partij…

'Als ze daar een punt tegen halen is het een bonuspunt. Ze moeten de punten halen tegen Scheveningen, Jong Almere, Lienden en Barendrecht.’

'Een paar weken geleden zei ik al dat VVSB even een serie nodig heeft. Drie wedstrijden waarin ze negen punten halen. Belangrijkste voor VVSB is dat ze Lienden inhalen en daarna moeten ze pas naar de promotie/degradatieplekken kijken.'

'Het is natuurlijk een cliché aan het worden. In de beker kunnen ze Katwijk wel hebben, in de competitie niet. Al zat het ook niet mee afgelopen zaterdag. Wesley Goeman valt al snel uit.'

'Maar het is totaal geen schande om van Katwijk te verliezen, Die ploeg is gewoon kampioenskandidaat. Samen met AFC, IJsselmeervogels en de Koninklijke HFC gaan ze het uitvechten.'

'AFC heeft ondanks het gelijke spel zondag in mijn ogen de beste papieren. Maar zolang het rekenkundig kan, dan moet je in een kampioenschap geloven.'

VVSB-aanvaller Tommy Bekooy gaat naar Quick Boys. Goede keuze?

'Terug op het oude nest. Goede keuze van Quick Boys. Tommy heeft veel scorend vermogen en daarnaast geeft hij ook vaak de assist. Er gaat veel dreiging van hem uit. Wat ik wel graag zou willen zien is dat hij een keer als centrumspits wordt opgesteld. Hij komt nu vaak van de flanken, maar ik denk dat hij ook goed centraal kan spelen.

Dan nog iets over VVSB. Ze worden niet vervolgd voor racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd tegen Ijsselmeervogels . Die scheidsrechter staakt de wedstrijd toch niet voor niets.

'Het is niet te traceren wie dat heeft staan roepen. Ik kan ook tussen een paar lui gaan staan en wat gekke dingen schreeuwen. Niet dat ik dat van plan ben hoor. Maar als ik dat doe en niemand lapt mij erbij, dan is er geen bewijs.'

'Daarnaast is het strafblad van VVSB blanco, Dat zal ook mee hebben gespeeld. Die club staat niet als racistisch bekend. Daarnaast hebben ze zich meteen gedistantieerd van wat er geroepen werd.'

'Maar racistisch dingen roepen hoort nergens thuis. Niet op de tribunes, niet in de kroeg en niet op straat. Het is totaal ongepast. Laten we hopen dat dit niet meer voorkomt.'

Noordwijk verloor van Odin ’59. Moeten ze gaan uitkijken voor de concurrentie?

'Ja, natuurlijk. Het verschil is nog maar vijf punten. Door die twee verliespartijtjes komt er bij de concurrentie geloof. Er is geen een man overboord en ze hebben alles in eigen hand. Wel mooi voor Noordwijk dat ze de afgelopen maanden een buffertje hebben opgebouwd. Daardoor kunnen ze wel een stootje hebben.'

Dan SJC. Het elftal werd uitgeroepen tot sportteam van het jaar in Noordwijk, voornamelijk door het kampioenschap onder trainer Sjaak Polak. Had SJC niet meer aan moeten doen om hem te behouden?

'Ik ken niet alle ins-en-outs. Maar als iemand weg wil, dan wil hij weg. Wat ik wel vreemd vind: is dat Sjaak weg is gegaan omdat ze tegen hem zeiden dat er geen versterkingen kwamen. Dat beleid hebben ze teruggedraaid, maar toen hadden ze al een nieuwe trainer. Dat is lullig voor Sjaak. Had dan even gewacht. Sjaak is een goede trainer die bij andere clubs ook prima resultaten heeft gehaald.'

Verder nog iets Willem?

'Hoewel het niet onze regio is, wil ik even FC Groningen-trainer Danny Buijs naar voren halen. Die ken ik al heel lang. Buijs is natuurlijk een oud-ADO-speler. Die laat het toch zien.'

'Ik riep een paar jaar geleden al dat hij een goede trainer zou worden. Hij staat nu negende in de eredivisie en zijn team liet Feyenoord geen moment in de wedstrijd. Dat vind ik mooi. Hij had het in het begin van dit seizoen heel moeilijk. Complimenten aan het bestuur van Groningen dat ze rustig zijn gebleven. Ze hebben waarschijnlijk bij Kozakken Boys geïnformeerd naar zijn werkwijze. Ze hebben hem met het volle verstand gehaald. Danny is een toptrainer in wording.'