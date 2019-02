Win meet and greet met ex-Spandau Ballet zanger Tony Hadley

DEN HAAG - Indonesische toko's. Dat is waar Tony Hadley het meeste naar uitkijkt als hij naar Nederland komt. De oud-zanger van Spandau Ballet - die in de jaren '80 menig meisjeshart op heel deed slaan - speelt zaterdag in De Boerderij in Zoetermeer. 'Al in de beginjaren van Spandau Ballet was Nederland een van de eerste landen omarmde.'

Radio West presentatrice Margriet van der Eijk had onlangs een interview met de Britse zanger. Dat wordt dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur uitgezonden op Radio West. Dan maak je ook kans op een meet and greet. Hij promoot zijn nieuwe soloalbum 'Talking to the moon', dat qua geluid erg overeenkomt met de muziek van Spandau Ballet. 'Ik heb een erg herkenbare sound, ik klink eigenlijk altijd als Tony Hadley', zegt de Britse zanger in het interview.

Spandau Ballet werd in de jaren '80 bekend met hits als 'Gold' en 'True'. 'Het grappige is dat de jeugd van nu 'Gold' nog steeds kent.' Hadley stapte in 2017 uit de band Spandau Ballet. Over wat er precies is gebeurd, wil hij weinig kwijt. 'Laten we het erop houden dat er meerdere dingen zijn gebeurd, waardoor ik niet meer in de band kon blijven', zegt hij bij Margriet.



Meet and greet

Het interview is dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur te horen in het programma Margriet. Ook speelt hij twee liedjes live: zijn nieuwe solo single 'Tonight belongs to us' en de grote hit 'Gold' van Spandau Ballet. Tijdens het programma kan je ook kans maken op kaarten voor het concert én een meet and greet met de zanger. Snel Radio West 89.3 FM aan en luisteren dus!