Kopstukken motorclub Caloh Wagoh verdacht van nog een liquidatie

LEIDEN - Justitie verdenkt twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh van nog een moord. De 48-jarige Leidenaar en de 70-jarige man uit Mijdrecht zouden betrokken zijn bij moord op de eigenaar van een autoverhuurbedrijf in Rotterdam. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag laten weten.

De twee motorclubleden werden in november vorig jaar aangehouden bij een grote politie-actie. De twee worden verdacht van lidmaatschap aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij nu dus twee liquidaties.

Het ene slachtoffer is Jaïr Wessels (30). Hij werd op 7 juli 2017 doodgeschoten op een parkeerplaats bij het station in Breukelen. Wessels was geen onbekende in het criminele circuit. Naar verluidt had de Amsterdammer een partij drugs gestolen.



Moord in Rotterdam

De andere liquidatie vond een paar weken later plaats in Rotterdam. Het gaat om 42-jarige man uit Barendrecht. Hij had een autoverhuurbedrijf en zou op de avond van zijn dood een auto afleveren bij een klant. In deze auto is hij meerdere keren beschoten. Ondanks hulp van omstanders overleed het slachtoffer op weg naar het ziekenhuis.