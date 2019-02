Festival Classique zoekt nog mannen voor Aïda aan Zee

DEN HAAG - Altijd al een keer mee willen zingen met de opera Aïda? Dan kan dat halverwege juni op het strand van Scheveningen. Want tijdens het Festival Classique wordt een ingekorte versie van misschien wel Verdi's meest populaire opera opgevoerd. De organisatie zoekt in totaal zo'n 300 zangers. Aan vrouwen geen gebrek, maar de organisatie is nog op zoek naar mannen.

Het koor kwam maandagavond voor het eerst bij elkaar in de Lourdeskerk in Scheveningen voor de kick-off. Want voordat Aïda aan Zee op 13 juni in première gaat, moet er nog wel flink worden geoefend. In tegenstelling tot vorig jaar, toen Carmina Burana op het strand werd opgevoerd, wordt er nu meer verwacht van het koor: 'Nu gaan we echt de opera ook echt geregisseerd spelen. Dus het koor zo nu ook meer in de handelingen betrokken worden. Dus we gaan een stapje verder en ja, dus ook een stapje moeilijker.'

De massale inzet van 300 koorleden heeft volgens Stefan de Wijs van Festival Classique vooral te maken met de locatie: 'Kijk als je in een kerk staat, dan heb je snel veel klank. Maar op het strand is het geluid snel weg, dus hebben wij erg veel stemmen nodig om een mooi groots geluid te krijgen.'

Mannen kunnen zich hier nog aanmelden.

