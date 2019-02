Man verwijdert alarmlabels om vier spijkerbroeken te stelen

DEN HAAG - Een personeelslid van kledingwinkel Guess ontdekt dat er meerdere alarmlabels op één broek zitten. Ze weet meteen dat dit niet klopt en na het bekijken van de camerabeelden blijkt dat er vier broeken zijn gestolen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen hebben samengewerkt om de diefstal te plegen. Eén van hen wordt nog gezocht.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 februari. Meer zaken zijn hier vinden.

De mannen komen op maandag 8 oktober binnen bij Guess aan de Grote Marktstraat in Den Haag. Ze lopen naar een tafel met spijkerbroeken en bekijken een aantal broeken. Eén van de mannen stopt al vrij snel een broek onder zijn jas.

Daarna pakt hij er nog een aantal en uiteindelijk loopt hij met vijf broeken naar de paskamers, terwijl de ander in de winkel blijft. Vier minuten later komt de man terug uit de paskamers. Hij heeft nog één broek bij zich en gooit die terug op de stapel. Daarna vertrekken de twee.



Alarmlabels verwijderd

De politie vermoedt dat de verdachte een apparaatje bij zich had, waarmee de alarmlabels zijn verwijderd. Vervolgens zijn de labels op de broek gezet die de man daarna teruglegde. Dit moet in het pashokje zijn gebeurd. Er is geen alarm af gegaan toen de mannen vertrokken. De vier broeken heeft hij vermoedelijk onder zijn kleding verstopt.

De identiteit van één van de mannen is bekend bij de politie en daarom is hij onherkenbaar gemaakt. De kale man wordt nog gezocht. Hij draagt een bril met een donker montuur, een zwarte leren jas, een lichtkleurige sjaal en een blauwe spijkerbroek.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem